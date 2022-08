Hilary Duff: “Mia figlia è malata di afta epizootica e io non posso stare con lei. Il mio sfogo è un grido di vicinanza a tutti i genitori” (Di sabato 13 agosto 2022) “Il mio sfogo vuole essere una sorta di grido di vicinanza per tutti i genitori”. Hilary Duff affida ai social le sue preoccupazioni da mamma. La cantante e attrice è infatti impegnata sul set del nuovo film “How I met your father” e per questo motivo non può stare vicino a sua figlia Mae di un anno, che ha contratto una malattia estremamente contagiosa: l’afta epizootica. Di cosa si tratta? Questa patologia, meglio conosciuta comunemente come “mani-bocca-piedi”, ha come sintomi la febbre, malessere e lesioni vescicolari sia sulla cute che sulle mucose. “Mia figlia è malata e non sono riuscita a stare con lei tutto il giorno a causa del lavoro”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) “Il miovuole essere una sorta didiper”.affida ai social le sue preoccupazioni da mamma. La cantante e attrice è infatti impegnata sul set del nuovo film “How I met your father” e per questo motivo non puòvicino a suaMae di un anno, che ha contratto una malattia estremamente contagiosa: l’. Di cosa si tratta? Questa patologia, meglio conosciuta comunemente come “mani-bocca-piedi”, ha come sintomi la febbre, malessere e lesioni vescicolari sia sulla cute che sulle mucose. “Miae non sono riuscita acon lei tutto il giorno a causa del lavoro”, ha ...

occhio_notizie : Hilary Duff confessa: Mia figlia è malata, ma non posso stare accanto a lei''??? #hilaryduff #malattia #figlia - GossipItalia3 : Hilary Duff, il dramma della figlia: “È malata ma non posso stare con lei” #gossipitalianews - RegalinoV : Hilary Duff, il dramma della figlia: “È malata ma non posso stare con lei” - redazionerumors : L'attrice ha affidato ai social un lungo sfogo in cui ha parlato non solo della malattia della figlia Mae, ma sopra… - ParliamoDiNews : Hilary Duff, il dramma della figlia: “È malata ma non posso stare con lei” - Gossip Italia News #gossipitalianews… -