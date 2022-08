Gazzetta: «il Napoli futurista di Spalletti potrebbe sorprendere» (Di sabato 13 agosto 2022) Nell’intervista al Campionato, sulla Gazzetta, si parla anche del Napoli. Campionato, perdi tre amici: Koulibaly, Insigne, Mertens. «Una ferita, non lo nego: un uomo di valori, una bandiera di talento, un bomber col sorriso. Forse però, per il Napoli, era il momento di uno strappo. Cambiare strada per interrompere la ripetitività delle ultime stagioni che non ha portato al titolo». Ti piace la strada scelta? «Sì. Quanti nel calcio di oggi sanno dribblare con facilità? Kvaratskhelia è un piccolo tesoro. Raspadori accelererebbe una squadra già votata alla velocità, da Osimhen in giù. Il Napoli futurista di Spalletti potrebbe sorprendere. Il Futurismo è nato a Napoli con Marinetti». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 agosto 2022) Nell’intervista al Campionato, sulla, si parla anche del. Campionato, perdi tre amici: Koulibaly, Insigne, Mertens. «Una ferita, non lo nego: un uomo di valori, una bandiera di talento, un bomber col sorriso. Forse però, per il, era il momento di uno strappo. Cambiare strada per interrompere la ripetitività delle ultime stagioni che non ha portato al titolo». Ti piace la strada scelta? «Sì. Quanti nel calcio di oggi sanno dribblare con facilità? Kvaratskhelia è un piccolo tesoro. Raspadori accelererebbe una squadra già votata alla velocità, da Osimhen in giù. Ildi. Il Futurismo è nato acon Marinetti». L'articolo ilsta.

