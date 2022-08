Da Torino: c’è il Napoli su Lukic dopo la sua rottura con Cairo (Di sabato 13 agosto 2022) A Torino sono convinti che ci sia il Napoli dietro la fuga di Lukic che non è partito per Monza e che vuole lasciare la squadra granata dopo ave rotto col presidente Urbano Cairo per il rinnovo. Lukic ha 26 anni, capitano del Torino, è un centrocampista universale, di lotta e di governo, forte tecnicamente ma anche valido nei ripiegamenti. Ha 30 presenze nella Nazionale serba di cui è titolare. Sarebbe perfetto per sostituire Fabian Ruiz destinato al Psg. Potrebbe rientrare nell’affare Meret. Ecco come Toronews racconta la rottura con la società. Sasa Lukic è purtroppo il caso del giorno in casa Torino. Ma non c’è stato nessun litigio con Ivan Juric di mezzo a differenza di quanto raccontano alcune indiscrezioni ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 agosto 2022) Asono convinti che ci sia ildietro la fuga diche non è partito per Monza e che vuole lasciare la squadra granataave rotto col presidente Urbanoper il rinnovo.ha 26 anni, capitano del, è un centrocampista universale, di lotta e di governo, forte tecnicamente ma anche valido nei ripiegamenti. Ha 30 presenze nella Nazionale serba di cui è titolare. Sarebbe perfetto per sostituire Fabian Ruiz destinato al Psg. Potrebbe rientrare nell’affare Meret. Ecco come Toronews racconta lacon la società. Sasaè purtroppo il caso del giorno in casa. Ma non c’è stato nessun litigio con Ivan Juric di mezzo a differenza di quanto raccontano alcune indiscrezioni ...

