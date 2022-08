Cosenza, i convocati per Benevento: un rientro e un’assenza per Dionigi (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCosenza – Dopo l’intervento in conferenza stampa, Davide Dionigi ha diramato l’elenco dei convocati del Cosenza per la trasferta di domani a Benevento. L’allenatore calabrese recupera l’attaccante Nasti rispetto alla partita di Coppa Italia con il Bologna, ma perde il difensore bulgaro Hristov. Regolarmente a disposizione l’ex Enrico Brignola che sfiderà da avversario il suo recente passato. Di seguito la lista dei convocati del Cosenza: Portieri: 12. Lai, 22. Sibilano, 31. Matosevic; Difensori: 3. Rispoli, 5. Rigione, 13. Meroni, 14. Panico, 15. Vaisanen, 23. Venturi, 27. Martino, 33. La Vardera; Centrocampisti: 4. Brescianini, 21. Vallocchia, 34. Florenzi, 36. Kongolo, 42. Voca, 67. Prestianni; Attaccanti: 9. Larrivey, 10. D’urso, 11. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo l’intervento in conferenza stampa, Davideha diramato l’elenco deidelper la trasferta di domani a. L’allenatore calabrese recupera l’attaccante Nasti rispetto alla partita di Coppa Italia con il Bologna, ma perde il difensore bulgaro Hristov. Regolarmente a disposizione l’ex Enrico Brignola che sfiderà da avversario il suo recente passato. Di seguito la lista deidel: Portieri: 12. Lai, 22. Sibilano, 31. Matosevic; Difensori: 3. Rispoli, 5. Rigione, 13. Meroni, 14. Panico, 15. Vaisanen, 23. Venturi, 27. Martino, 33. La Vardera; Centrocampisti: 4. Brescianini, 21. Vallocchia, 34. Florenzi, 36. Kongolo, 42. Voca, 67. Prestianni; Attaccanti: 9. Larrivey, 10. D’urso, 11. ...

