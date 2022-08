CdS – Fiorentina | parte Kouame e arriva Bajrami

Leggi su justcalcio

FIRENZE – A fari spenti e senza proclami, procede spedita l'operazione di setaccio dellaper individuare l'ultimo grande rinforzo da garantire alla rosa di Vincenzo Italiano in questo finale di calciomercato. L'identikit è stato ormai tracciato da tempo e porta a quello di una mezzala di qualità, in grado di poter essere sfruttato sia come centrocampista in grado di giocare in una mediana a tre sia, all'occorrenza, di trasformarsi in esterno offensivo. E perché no in trequartista, visto che una delle idee (per adesso remote) che il tecnico viola sta vagliando è quella di ridisegnare a seconda delle esigenze l'attacco tramite l'uso di un fantasista dietro a due punte.