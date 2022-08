Caterina Chinnici, per un cambio di passo il futuro è adesso – L’appello (Di sabato 13 agosto 2022) “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti” (Cesare Pavese). E la Sicilia li attende i suoi figli, anche quando scelgono di andare via. Ascolta paziente il coraggio di chi è rimasto, sperando che un giorno Colapesce possa riaffiorare dalle profondità liberato dal compito di sorreggerla. C’è qualcosa di mio, di tuo, di nostro, un orgoglio, un’appartenenza che reclama una necessità. L’esigenza del cambiamento che non può non passare dalle gambe e dall’intelligenza di una nuova classe dirigente. Ecco perché Caterina Chinnici che incarna tutti i valori più belli della nostra terra non è solo una speranza, ma prassi reale, guida e apertura al dialogo di chi crede che un “paese” ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti” (Cesare Pavese). E la Sicilia li attende i suoi figli, anche quando scelgono di andare via. Ascolta paziente il coraggio di chi è rimasto, sperando che un giorno Colapesce possa riaffiorare dalle profondità liberato dal compito di sorreggerla. C’è qualcosa di mio, di tuo, di nostro, un orgoglio, un’appartenenza che reclama una necessità. L’esigenza del cambiamento che non può non passare dalle gambe e dall’intelligenza di una nuova classe dirigente. Ecco perchéche incarna tutti i valori più belli della nostra terra non è solo una speranza, ma prassi reale, guida e apertura al dialogo di chi crede che un “paese” ci ...

