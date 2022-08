Ultime Notizie – Fiocco rosa per Giorgia Venturini | è nata Sole Tea

(Di venerdì 12 agosto 2022) La conduttrice di ‘X Style’ e la bimba stanno bene. La notizia del parto in un post su Instagram, con gli scatti felici della bimba tra le braccia della mamma e del papà, l’imprenditore Marco De Santisroso per, che stamane è diventata mamma della piccolaTea. A darne notizia un post su Instagram, corredato da foto della mamma e della bimba e da un dolce messaggio: “Benvenuta al mondoTea, amore della tua mamma”, ha scritto la conduttrice televisiva 38enne, nota per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e a ‘Tiki Taka’ e per la conduzione del programma di moda ‘X Style’. La nascita della piccola è stata registrata alle 11.09 del 12 agosto. Tra gli scatti postati su Instagram, uno immortala lasorridente e felice accanto al papà ...

Corriere : Berlusconi: “Col presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi”. Letta replica: “Destra pericolosa” - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Mosca: Se catastrofe nucleare responsabili #Biden e #Zelensky. ?? Zelensky ai militari:… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - junews24com : Depay Juve (Sky): si avvicina l'attaccante. Rilancio del club, cosa succede - - CorriereCitta : Fulmini e mille morti all’anno, allarme a Roma per il mese di agosto. Le zone a rischio -

Il Sole 24 ORE

Lo riporta la Bbc, precisando che secondo lediffuse dalla polizia l'uomo responsabile dell'aggressione ha attaccato anche il moderatore dell'evento alla Chautauqua Institution. Le ...Gli investitori, ora, si aspettano comunque una Fed meno aggressiva sui tassi: a settembre, l'aumento potrebbe essere 'solo' di 50 punti e non di 75, come deciso alledue riunioni. AAA - Pca ... Ucraina ultime notizie. Praga chiederà stop visti ai russi a livello Ue. Grano e mais: prima nave in ... Il mercato della Juventus non si ferma dopo Filip Kostic: la priorità è l'attaccante e i bianconeri si avvicinano a Depay, poi si passerà alla mediana ...Il Napoli per sostituire Fabian Ruiz, sempre più vicino ad accordarsi con il PSG, sta seguendo un giocatore della Premier League.