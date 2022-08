Temporali e piogge sul Lazio: allerta meteo “gialla” per il 12 e il 13 agosto (Di venerdì 12 agosto 2022) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, venerdì 12 agosto 2022, e per le successive 6 ore e dal pomeriggio di domani, sabato 13 agosto e per le successive 6 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna”. Lo comunica in una nota stampa la Protezione Civile del Lazio. “Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticità – si legge nella nota – e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 12 agosto 2022) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, venerdì 122022, e per le successive 6 ore e dal pomeriggio di domani, sabato 13e per le successive 6 ore, si prevedono sul: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna”. Lo comunica in una nota stampa la Protezione Civile del. “Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità – si legge nella nota – e ha pertanto inoltrato un bollettino conper criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per ...

