Taiwan, via all'aumento delle spese per la difesa. Anche se la Cina ancora non preoccupa

Mentre la Cina intensifica i suoi messaggi aggressivi su Taiwan, gli Usa ritengono che l'isola debba continuare a rafforzare le sue difese e proteggere la sua sicurezza nazionale. Lo ha affermato l'ex segretario alla difesa degli Stati Uniti Mark T. Esper. Secondo Esper, Taiwan deve aumentare il budget della difesa, adottare una strategia di guerra asimmetrica, rivitalizzare la mobilitazione delle riserve, costruire infrastrutture e telecomunicazioni resilienti e ovviamente accumulare scorte di energia, cibo e armi. Tutto questo dovrebbe scoraggiare la Cina. Fermo restando che in caso di escalation militare, in relazione a Taiwan, gli Usa dovrebbero intervenire direttamente e non attraverso una guerra per procura come sta succedendo in Ucraina.

