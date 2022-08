Salman Rushdie aggredito mentre stava per tenere una conferenza a New York: portato in ospedale. Fermato l’assalitore (Di venerdì 12 agosto 2022) Un uomo è salito sul palco della Chautauqua Institution. Lo scrittore si sarebbe alzato da solo dopo l'aggressione e sarebbe stato accompagnato per accertamenti sulle ferite riportate Leggi su lastampa (Di venerdì 12 agosto 2022) Un uomo è salito sul palco della Chautauqua Institution. Lo scrittore si sarebbe alzato da solo dopo l'aggressione e sarebbe stato accompagnato per accertamenti sulle ferite riportate

Agenzia_Ansa : FLASH | Salman Rushdie aggredito sul palco a New York #ANSA - ilpost : Salman Rushdie è stato aggredito - Agenzia_Ansa : Salman Rushdie è stato aggredito sul palco a New York. L'assalitore è caduto subito dopo l'aggressione ed è stato f… - CorkScrew12 : RT @LaStampa: Salman Rushdie portato via in elicottero dopo l'aggressione a New York - oranonmiva : RT @Agenzia_Ansa: Salman Rushdie è stato aggredito sul palco a New York. L'assalitore è caduto subito dopo l'aggressione ed è stato fermato… -