Salman Rushdie aggredito a New York: fermato assalitore (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago – Salman Rushdie, celebre scrittore e destinatario di una fatwa Khomeini per il suo libro I Versi Satanici, è stato aggredito. Rushdie si è trovava su un palco a New York, dove stava per tenere una conferenza. Stando a quanto riferito da un giornalista dell'Associated Press, presente sul posto secondo, l'aggressore è salito sul palco dove si trovava lo scrittore e lo ha preso a pugni o a coltellate. Stando a quanto riferito dai media americani, Rushdie sarebbe stato picchiato ma non accoltellato. L'aggressore è stato fermato e arrestato.

