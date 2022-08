RVD | “Non mi piace che Vince si sia ritirato…”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 12 agosto 2022) Rob Van Dam, intervistato da Steve Fall del “NBC Sport”, ha dichiarato che “John Laurinaitis era mio amico. So che molte persone non andavano d’accordo con lui. Ho lottato con lui in Giappone nel ’93, per cui lo conosco da allora…”. SuMcmahon ha invece aggiunto: “Non michesia andato via, ma se è meglio per il business allora va bene. So che molte persone non la pensano come me. Credo di aver perso una delle poche persone che immagino possa fermare a salutare”.