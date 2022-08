Roberto Farnesi per la prima volta parla della morte della madre (Di venerdì 12 agosto 2022) Per Roberto Farnesi la felicità più grande è sua figlia, soprattutto adesso che ha perso la madre. L’attore de Il Paradiso delle Signore ne parla solo adesso, confida ciò che sente dopo la scomparsa della mamma. La madre di Roberto Farnesi è morta il 18 luglio scorso, poche settimane fa. Un dolore che ha tenuto dentro, troppo difficile parlarne. E’ alla rivista Nuovo che ha scelto di parlarne con un’intervista piena di emozioni. La sua mamma è andata via serenamente, aveva 83 anni, sono rimasti insieme fino alla fine ma lei sapeva quanto Roberto avrebbe sofferto, il loro legame era strettissimo. “Mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo” sono le sue parole ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 agosto 2022) Perla felicità più grande è sua figlia, soprattutto adesso che ha perso la. L’attore de Il Paradiso delle Signore nesolo adesso, confida ciò che sente dopo la scomparsamamma. Ladiè morta il 18 luglio scorso, poche settimane fa. Un dolore che ha tenuto dentro, troppo difficilerne. E’ alla rivista Nuovo che ha scelto dirne con un’intervista piena di emozioni. La sua mamma è andata via serenamente, aveva 83 anni, sono rimasti insieme fino alla fine ma lei sapeva quantoavrebbe sofferto, il loro legame era strettissimo. “Mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo” sono le sue parole ma ...

troisi_licia : RT @rossellarasulo: Il nuovo numero di GENTE è in edicola con le nozze di Flora Canto ed Enrico Brignano, le foto esclusive di Cristina Chi… - rossellarasulo : Il nuovo numero di GENTE è in edicola con le nozze di Flora Canto ed Enrico Brignano, le foto esclusive di Cristina… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore 7 Roberto Farnesi si lascia sfuggire tutto: spoiler assurdo! - #Paradiso #delle #Signore… - Kate_anc : Gli unici meloni che vogliamo sono quelli che vende Roberto Farnesi - sissiisissi2 : Quando esageri con i filtri e ti trasformo in Roberto Farnesi?? -