Perché non dovremmo più concedere visti turistici ai russi (Di venerdì 12 agosto 2022) Se visitare l'Europa è da considerarsi «un privilegio», come ha detto la premier estone Kaja Kallas, in questo momento i Paesi europei stanno facendo un regalo alla russia e ai suoi cittadini. Lo scorso 27 febbraio l'Unione europea ha chiuso il suo spazio aereo ai voli provenienti dalla federazione, ma i singoli Stati membri hanno potuto continuare a rilasciare visti a tutti i cittadini russi non presenti nella "lista nera" di Bruxelles. Così in molti hanno attraversato la frontiera con la Finlandia, l'Estonia e la Lettonia in pullman o in macchina per raggiungere l'aeroporto più vicino e avere libero accesso all'area Schengen (che oltre a 22 Paesi europei include anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein). Alcune compagnie di viaggio a San Pietroburgo – poco distante dal confine con i Paesi baltici – offrono pacchetti vacanza ...

