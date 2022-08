Ora su Amazon puoi provarti gli occhiali da sole prima ancora di comprarli (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo essere sbarcata nel mondo del lusso in Europa e aver preso in considerazione l’idea di aprire negozi fisici, Amazon ora vuole rendere lo shopping ancora più facile grazie a Virtual Try On, una funzionalità che ti consentirà di provare capi e accessori direttamente prima dell’acquisto. Si inizierà da una selezione di 1500 occhiali da sole di diversi brand come Tommy Hilfiger, Polaroid e Carrera, ma possiamo già ipotizzare che si tratti di un test per capire l’orientamento del pubblico prima di estendere questa modalità ad una sezione più allargata del catalogo Amazon (è prossimo l’arrivo del Virtual Try On anche per le scarpe). Amazon Virtual Try On, cos'è e come funziona Da oggi è sufficiente seguire questo link per provare sul proprio viso gli ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo essere sbarcata nel mondo del lusso in Europa e aver preso in considerazione l’idea di aprire negozi fisici,ora vuole rendere lo shoppingpiù facile grazie a Virtual Try On, una funzionalità che ti consentirà di provare capi e accessori direttamentedell’acquisto. Si inizierà da una selezione di 1500dadi diversi brand come Tommy Hilfiger, Polaroid e Carrera, ma possiamo già ipotizzare che si tratti di un test per capire l’orientamento del pubblicodi estendere questa modalità ad una sezione più allargata del catalogo(è prossimo l’arrivo del Virtual Try On anche per le scarpe).Virtual Try On, cos'è e come funziona Da oggi è sufficiente seguire questo link per provare sul proprio viso gli ...

SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ?? CURTIRISO CARNAROLI RISO, 2 X 500G ?? Prezzo in Offerta: 2,29€ ?? Sconto: 71% ?? Risparmi: 5,7€ ?? Acquist… - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON THE HOBBIT AND THE LORD OF THE RINGS ?? Prezzo in Offerta: 30,87€ ?? Sconto: 53% ?? Risparmi: 34,14€ ?? Acq… - louarvt : RT @imadoringlou: Il vinile sul sito è venduto e spedito da amazon questo vuol dire che non è venduto da terzi e garantisce amazon, un colo… - ElmerDunia : RT @Styles_Loveyou: #amazonisoverparty ora il problema è l’album di Louis quando LETTERALMENTE amazon fa fare dei turni senza senso ai prop… - aurora_rosa283 : RT @fineelinexwalls: che poi chissà quanto era felice louis stanotte/stamattina col nipotino appena nato e invece ora sarà incazzato nero e… -