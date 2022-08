Nuoto | David Popovici sfiora il record del mondo nei 100 sl! Miressi e Zazzeri approdano in finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ci saranno due italiani nellaeuropea dei 100 metri agli Europei dia Roma. Domani Alessandroe Lorenzosi giocheranno il titolo continentale, ma ad essersi presa la copertina della gara è il giovanissimo, con il rumeno che è andato a firmare il nuovoeuropeo in 46”98.si rivela ancora una volta come uno dei prossimi grandi delinternazionale, riuscendo nell’impresa con una facilità impressionante e candidandosi facilmente come il favorito d’obbligo nellache si disputerà domani pomeriggio. Nel mentre, ci sono due azzurri con lui: Alessandropassa con il terzo crono complessivo in 47”96, senza destare le stesse buone ...