MotoGP, qualifiche GP Austria 2022 in tv: orari, canale e streaming sabato 20 agosto (Di venerdì 12 agosto 2022) the ad id="445341? sabato 20 agosto va in scena la seconda giornata al Gran Premio d'Austria, valevole per il tredicesimo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul Red Bull Ring di Spielberg la giornata avrà inizio alle ore 9:55 per la terza sessione di prove libere. I piloti torneranno in pista alle ore 13:30 per le prove libere 4, mentre le qualifiche si svolgeranno alle 14:10. Tutto il Gran Premio d'Austria sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.. Sportface.it seguirà la tre giorni a Spielberg con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. IL PROGRAMMA DI VENERDI' IL PROGRAMMA DI DOMENICA Il programma di ...

