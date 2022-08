Me contro Te, quanto guadagnano Sofia Scalia e Luigi Calagna: il loro patrimonio tra incassi record e Youtube (Di venerdì 12 agosto 2022) Uno dei maggiori successi degli ultimi anni sui social, che ha avuto apprezzamenti sia dai bambini che dalle famiglie è “Me contro Te“, nella quale sono protagonisti Sofia Scalia e Luigi Calagna. Oltre ai video i due ragazzi sono protagonisti di film ed hanno iniziato anche a ottenere successo nel merchandising. Luì e Sofì All’anagrafe sono registrati con i loro veri nomi, Luigi SCalagna e Sofia Scalia, ma per tutti sono “Luì e Sofì” i protagonisti della serie “Me contro Te“, che li ha fatti immediatamente amare dagli appassionati dei social e dei video. Oggi i due ragazzi di origine siciliana hanno rispettivamente 29 e 24 anni, ma la loro carriera è iniziata 8 anni fa quando ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 agosto 2022) Uno dei maggiori successi degli ultimi anni sui social, che ha avuto apprezzamenti sia dai bambini che dalle famiglie è “MeTe“, nella quale sono protagonisti. Oltre ai video i due ragazzi sono protagonisti di film ed hanno iniziato anche a ottenere successo nel merchandising. Luì e Sofì All’anagrafe sono registrati con iveri nomi,, ma per tutti sono “Luì e Sofì” i protagonisti della serie “MeTe“, che li ha fatti immediatamente amare dagli appassionati dei social e dei video. Oggi i due ragazzi di origine siciliana hanno rispettivamente 29 e 24 anni, ma lacarriera è iniziata 8 anni fa quando ...

ricpuglisi : Per quanto mi concerne farò in modo di vendicarmi contro il partito che mi ha messo in lista di proscrizione. Cioè… - pierofassino : ??#Berlusconi ne rivendica il merito (!?) ??#Meloni neoatlantista e neoeuropeista fa finta di nulla e svicola. ??… - dvdstl : @carovana12 Ma non dica cazzate. Emilia Romagna era già governata benissimo quando Bonaccini era Presidente di Regi… - LinaPenny1 : RT @Raffosky: @NicolaMorra63 Pensa quanto gode il sistema a vedere DI MAIO scagliarsi contro Conte, che voltagabbana, si e' trasformato tot… - awardyl : PER COLPA LORO UN GIORNO SBATTERÒ LA TESTA CONTRO IL MURO per quanto non sopporti la maggior parte delle persone ch… -