LegaProOfficial : VERSO IL RINVIO DEL CAMPIONATO DI #SERIEC 2022/23. GRAVE DANNO PER IL NOSTRO CALCIO Tutti i dettagli qui: - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - 'Stopiracy', parte la campagna contro la pirateria audiovisiva - apetrazzuolo : LEGA SERIE A - 'Stopiracy', parte la campagna contro la pirateria audiovisiva - napolimagazine : LEGA SERIE A - 'Stopiracy', parte la campagna contro la pirateria audiovisiva - glooit : Lega Calcio: campagna contro la pirateria 'stopiracy' leggi su Gloo -

Agenzia ANSA

La pirateria uccide ilnon è un semplice slogan, ma un richiamo serio a tutte le coscienze di chi ama il", ha dichiarato l'Amministratore Delegato dellaSerie A, Luigi De Siervo. . ...... Calciatrice dell'Anno UEFA e Allenatore dell'Anno per ilfemminile UEFA - durante la ... col Liverpool che ha vinto FA Cup e Coppa diprima di arrivare secondo in Premier League e Champions ... Lega Calcio: campagna contro la pirateria 'stopiracy' (ANSA) - MILANO, 12 AGO - In occasione della 1ª e 2ª Giornata della Serie A TIM 2022/2023 sarà promossa su tutti i campi la campagna di Lega Serie ...La Juventus, sul suo sito ufficiale, ha comunicato l'acquisto di Filip Kostic, ex centrocampista dell'Eintracht Francoforte.