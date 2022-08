La prima vacanza da sposati (e con gli amici vip): Alberto Matano e Riccardo dopo il matrimonio (Di venerdì 12 agosto 2022) Alberto Matano, la vacanza con il marito. Una calda estate che per il conduttore italiana ha fatto il suo ingresso con una grande e gioiosa novità. dopo aver coronato il sogno dell’unione civile con Riccardo Mannino, Alberto vola felice in Andalucia. E a giudicare dalle foto, la vacanza sta promettendo decisamente bene. Alberto Matano in vacanza con Riccardo Mannino in un posto da sogno. Non poteva che proseguire al meglio la tanto attesa e meritata pausa estiva. dopo 15 anni insieme la coppia ha pronunciato il fatidico ‘si’ e adesso il viaggio è uno dei regali più belli che potevano dedicarsi. Alberto Matano in vacanza con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022), lacon il marito. Una calda estate che per il conduttore italiana ha fatto il suo ingresso con una grande e gioiosa novità.aver coronato il sogno dell’unione civile conMannino,vola felice in Andalucia. E a giudicare dalle foto, lasta promettendo decisamente bene.inconMannino in un posto da sogno. Non poteva che proseguire al meglio la tanto attesa e meritata pausa estiva.15 anni insieme la coppia ha pronunciato il fatidico ‘si’ e adesso il viaggio è uno dei regali più belli che potevano dedicarsi.incon ...

