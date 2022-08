Il mondo, distratto dalla guerra, non vede la rinascita dell'Isis (Di venerdì 12 agosto 2022) Mentre la guerra in Ucraina e le tensioni nell’indo-pacifico monopolizzano le attenzioni dell’opinione pubblica internazionale, lo Stato islamico in Siria e in Iraq durante il periodo pandemico è riuscito nell’impresa titanica di riorganizzarsi. Ad affermarlo è il responsabile dell'antiterrorismo delle Nazioni Unite, Vladimir Voronkov, che ha presentato al Consiglio di sicurezza l'ultima relazione sul tema. Secondo il documento circa 10mila miliziani dell'Isis (numero per difetto) sono tutt’ora operativi nel “Siraq” e tutto questo nonostante l'organizzazione terrorostica internazionale sia stata dichiarata militarmente sconfitta più di tre anni fa in Siria e più di cinque anni fa in Iraq. Il capo dell'antiterrorismo delle Nazioni Unite ha anche ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 agosto 2022) Mentre lain Ucraina e le tensioni nell’indo-pacifico monopolizzano le attenzioni’opinione pubblica internazionale, lo Stato islamico in Siria e in Iraq durante il periodo pandemico è riuscito nell’impresa titanica di riorganizzarsi. Ad affermarlo è il responsabile'antiterrorismoe Nazioni Unite, Vladimir Voronkov, che ha presentato al Consiglio di sicurezza l'ultima relazione sul tema. Secondo il documento circa 10mila miliziani(numero per difetto) sono tutt’ora operativi nel “Siraq” e tutto questo nonostante l'organizzazione terrorostica internazionale sia stata dichiarata militarmente sconfitta più di tre anni fa in Siria e più di cinque anni fa in Iraq. Il capo'antiterrorismoe Nazioni Unite ha anche ...

