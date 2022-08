Il drastico cambiamento di Ilary: "Non vuole assomigliare a Noemi" (Di venerdì 12 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni la Blasi sarebbe pronta a un deciso cambio di look forse per distinguersi dalla nuova compagna di Totti e dare un taglio con il passato Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni la Blasi sarebbe pronta a un deciso cambio di look forse per distinguersi dalla nuova compagna di Totti e dare un taglio con il passato

ASegnero : @marty_92a @TwBeautiful Tra trinaste e quinn non so chi abbia avuto il cambiamento più drastico - a_lambardi : @carlottasiani1 @CapitaleIl Ci vorrebbe un cambiamento drastico in effetti. Io voterò per uno dei nuovi partiti - Anam83022639 : Temptation Island, drastico cambiamento: ecco com’è diventato il tentatore - NoorRubica : Temptation Island, drastico cambiamento: ecco com’è diventato il tentatore - keni68965450 : Temptation Island, drastico cambiamento: ecco com’è diventato il tentatore -