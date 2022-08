Gb: dichiarato stato di emergenza per siccità in Inghilterra (Di venerdì 12 agosto 2022) E' stato ufficialmente dichiarato dalle autorità britanniche lo stato di emergenza per siccità in molte zone dell'Inghilterra, tra cui la capitale Londra, dopo mesi di ridotte precipitazioni e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) E'ufficialmentedalle autorità britanniche lodiperin molte zone dell', tra cui la capitale Londra, dopo mesi di ridotte precipitazioni e ...

Agenzia_Ansa : 'Uno dei reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, sotto il controllo delle forze russe, è stato sp… - MoiMirue : @robybeste @Prima_Vera56 @GiulioMarini2 Allora hai smesso di essere prolissa? Il nome del primario che ha dichiarat… - dpcpat1 : Maltempo in Alta Val di Fassa, dichiarato lo stato di calamità - VoceDelTrentino : Maltempo in Alta Val di Fassa, dichiarato lo stato di calamità - - dpcpat1 : RT @ProvinciaTrento: ???? Maltempo in Alta #ValdiFassa, dichiarato lo stato di calamità. La conta dei danni è ancora in corso, mentre proseg… -