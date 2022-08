Gattuso | ' Vorrei Arthur al Valencia | ma Scudetto? Ecco le mie favorite'

VELOSPORT1960 : - sportli26181512 : Gattuso: 'Arthur? Mi piace, ma non ce lo possiamo permettere. Valencia? Vorrei restare a lungo': Il tecnico del Val… - cmdotcom : #Gattuso: 'Arthur? Mi piace, ma non ce lo possiamo permettere. #Valencia? Vorrei restare a lungo' - ETGazzetta : #Gattuso 'Vorrei #Arthur al #Valencia Il calcio italiano ha perso appeal' #liga - DiegoBot_it : Vorrei che un altro scudetto lo vincesse presto pure il Napoli. Lo seguo. Mi piace. Caro Gattuso, vai avanti così:… -

Povero ma felice. E pieno di voglia, di entusiasmo, col fuoco della passione riacceso. Questo è il Rinovalenciano che domenica debutterà in Liga, a Mestalla contro il Girona. "Arthur Certo che mi piace, ma non ce lo possiamo permettere, e allora è inutile girarci attorno o fare promesse che ...Commenta per primo Il tecnico del Valencia Rinosi è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport , tra campo, mercato e la Liga ai blocchi di partenza. Con un occhio sempre in casa Juve e a uno dei nomi che da settimane ...Il tecnico del Valencia Rino Gattuso si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, tra campo, mercato e la Liga ai blocchi di partenza. Con un occhio sempre in casa Juve e a uno d ...Gennaro Gattuso sembra aver rinunciato ad avere in rosa Arthur, dopo che il Valencia ha presentato alla Juve una proposta non all'altezza delle aspettative.