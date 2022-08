Gasperini: “Non mi aspettavo di trovarmi così. La squadra è la stessa dell’anno scorso” (Di venerdì 12 agosto 2022) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato nella prima conferenza stampa di stagione. Ecco le sue parole, iniziando dall’addio di Freuler, cui manca solo l’ufficialità: “Freuler ha avuto questa opportunità, si è concretizzata nel giro di poco tempo. È un giocatore a cui sono molto affezionato, se lui è felice di questo non posso che ringraziarlo e augurargli il meglio. Adesso la squadra ha comunque delle risorse, è arrivato Koopmeiners, poi c’è Scalvini che può avere spazio in più, ci sono De Roon e Pasalic. Domani non ci sarà Ederson. Poi vedremo la prossima settimana come starà, out anche Demiral e Zappacosta, ma loro due potranno aggregarsi da martedì, ma non ci saranno domani”. E ancora: “Mercato? Non mi aspettavo di trovarmi così, però ci sono delle alternative. Arriviamo comunque ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato nella prima conferenza stampa di stagione. Ecco le sue parole, iniziando dall’addio di Freuler, cui manca solo l’ufficialità: “Freuler ha avuto questa opportunità, si è concretizzata nel giro di poco tempo. È un giocatore a cui sono molto affezionato, se lui è felice di questo non posso che ringraziarlo e augurargli il meglio. Adesso laha comunque delle risorse, è arrivato Koopmeiners, poi c’è Scalvini che può avere spazio in più, ci sono De Roon e Pasalic. Domani non ci sarà Ederson. Poi vedremo la prossima settimana come starà, out anche Demiral e Zappacosta, ma loro due potranno aggregarsi da martedì, ma non ci saranno domani”. E ancora: “Mercato? Non midi, però ci sono delle alternative. Arriviamo comunque ...

