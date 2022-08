Ferragosto 2022, cosa fare in Veneto: gli eventi in programma (Di venerdì 12 agosto 2022) Da Padova a Venezia, fino alle località di montagna come Cortina d'Ampezzo e Falcade: in Veneto sono molti gli appuntamenti per festeggiare Ferragosto, tra cultura, mercatini e fuochi d'artificio. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 agosto 2022) Da Padova a Venezia, fino alle località di montagna come Cortina d'Ampezzo e Falcade: insono molti gli appuntamenti per festeggiare, tra cultura, mercatini e fuochi d'artificio.

Agenzia_Ansa : Temporali su mezza Italia fino a Ferragosto. Dall’Ucraina aria più fresca e asciutta arriverà sull’Italia nel corso… - Agenzia_Ansa : Ancora una manciata di giorni di tregua prima del ritorno dell'afa a Ferragosto. Restano tre giorni di piogge e tem… - Agenzia_Ansa : Nei prossimi giorni ci sarà uno stop al caldo africano, previste precipitazioni e temporali almeno fino a Ferragost… - oglioponews : Asst, prenotazioni esami e visite Servizio sospeso per Ferragosto - SkyTG24 : Ferragosto 2022, cosa fare in Veneto: gli eventi in programma -