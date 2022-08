Elezioni: Letta, 'con M5s rapporto chiuso, non ci saranno sorprese' (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) - Con il M5s il rapporto è chiuso? "Sì, per queste Elezioni mi sembra che ormai ci siamo. La campagna elettorale riserverà sorprese ma non su questo". Lo ha detto Enrico Letta sul sito della Stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) - Con il M5s il? "Sì, per questemi sembra che ormai ci siamo. La campagna elettorale riserveràma non su questo". Lo ha detto Enricosul sito della Stampa.

