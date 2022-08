Elezioni, Conte: “Parlamentarie M5s il 16 agosto in giornata unica. Io candidato in più collegi? Lo scoprirete” (Di venerdì 12 agosto 2022) “Ma voi non andate mai in ferie?” chiede Giuseppe Conte quando lo intercettiamo all’uscita dalla sede romana del Movimento 5 stelle. Le Parlamentarie M5s “le stiamo programmando per una giornata intera”, conferma, che si svolgerà il 16 agosto. Ma sulle pluricandidature e se queste saranno esclusiva del presidente M5s o a disposizione anche di altri esponenti pentastellati, l’ex premier si limita a dire: “Lo scoprirete”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) “Ma voi non andate mai in ferie?” chiede Giuseppequando lo intercettiamo all’uscita dalla sede romana del Movimento 5 stelle. LeM5s “le stiamo programmando per unaintera”, conferma, che si svolgerà il 16. Ma sulle pluricandidature e se queste saranno esclusiva del presidente M5s o a disposizione anche di altri esponenti pentastellati, l’ex premier si limita a dire: “Lo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

