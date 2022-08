Due ex volti di Temptation Island al GF Vip? Ecco di chi si tratta (Di venerdì 12 agosto 2022) Continuano a trapelare indiscrezioni in merito ai concorrenti che potrebbero prendere parte alla prossima edizione del GF Vip. In queste ore sono spuntati i nomi di due protagonisti, già noti al pubblico di Canale 5, in quanto hanno partecipato entrambi ad un altro reality show, ovvero, Temptation Island. Vediamo chi sono i diretti interessati. Ecco chi sono i due ex di Temptation Island pronti ad entrare al GF Vip Nel cast del GF Vip potrebbero essere annoverati anche due ex protagonisti di Temptation Island. Il primo nome trapelato è quello di Valeria Liberati. Quest’ultima ha preso parte al programma nel 2020 ed era fidanzata con Ciavy Maliokapis. I due hanno dato luogo ad un percorso estremamente movimentato, ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 12 agosto 2022) Continuano a trapelare indiscrezioni in merito ai concorrenti che potrebbero prendere parte alla prossima edizione del GF. In queste ore sono spuntati i nomi di due protagonisti, già noti al pubblico di Canale 5, in quanto hanno partecipato entrambi ad un altro reality show, ovvero,. Vediamo chi sono i diretti interessati.chi sono i due ex dipronti ad entrare al GFNel cast del GFpotrebbero essere annoverati anche due ex protagonisti di. Il primo nome trapelato è quello di Valeria Liberati. Quest’ultima ha preso parte al programma nel 2020 ed era fidanzata con Ciavy Maliokapis. I due hanno dato luogo ad un percorso estremamente movimentato, ...

