Disagi per i residenti a piazza Guglielmo II. La denuncia di una cittadina monrealese (Di venerdì 12 agosto 2022) “Sono residente in piazza Guglielmo II 13, a pochi metri da una delle più stupefacenti meraviglie monumentali patrimonio dell’umanità, il Duomo di Monreale, ma pur essendo portatrice di invalidità, non posso vivere agevolmente poiché mi è preclusa la possibilità di poter arrivare, anche se solo per pochi minuti, con l’auto vicino casa”. A parlare, con una certa collera, è una persona che ha chiamato la nostra redazione per denunciare a gran voce la situazione che subisce e che condivide con gli altri residenti della zona. “Noi residenti non veniamo considerati. Quando andiamo a fare la spesa o abbiamo la necessità di trasportare qualcosa di pesante è un problema. Non possiamo neanche giungere nei pressi della nostra abitazione per scaricare borse, sacchi e sacchetti e poi andare via. Per non parlare ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 12 agosto 2022) “Sono residente inII 13, a pochi metri da una delle più stupefacenti meraviglie monumentali patrimonio dell’umanità, il Duomo di Monreale, ma pur essendo portatrice di invalidità, non posso vivere agevolmente poiché mi è preclusa la possibilità di poter arrivare, anche se solo per pochi minuti, con l’auto vicino casa”. A parlare, con una certa collera, è una persona che ha chiamato la nostra redazione perre a gran voce la situazione che subisce e che condivide con gli altridella zona. “Noinon veniamo considerati. Quando andiamo a fare la spesa o abbiamo la necessità di trasportare qualcosa di pesante è un problema. Non possiamo neanche giungere nei pressi della nostra abitazione per scaricare borse, sacchi e sacchetti e poi andare via. Per non parlare ...

