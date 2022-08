Corona virus | Italia | 914928 attualmente positivi a test -25284 in un giorno con 173853 decessi 152 e 20366510 guariti 51821 Totale di 21455291 casi 26693 Dati della protezione civile | effettuati 177819 tamponi

mdsbn3 : Alla ricerca di chi ci ha colpito con il Corona virus e finora non è stato ritenuto responsabile - musagete10 : @dlbizz @LucaC_01 Non date troppe responsabilità al corona virus ragazzi.. - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 8.358 Isolamento domiciliare: 931.533 Attualmente positivi: 940.2… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.571 di cui: Positivi all'… - agfreport : @TeddeValerio CoViD Corona Virus Disease, il nome utilizzato in nella Disease Mongering per spacciare le comuni inf… -

Noi Notizie

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 12 agosto 2022 1.859 Nuovi casi 12.529 Test giornalieri 4 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 452 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. Puglia: 1427819 positivi a test corona virus, incremento di 1259 rispetto a ieri In order to keep this offer free of charge, we and our partners need your consent for the use of cookies, other technologies and your personal data ( see details) for the purposes listed, in particula ...Scontro tra due veicoli nel territorio comunale di Rocca di Neto. Sul posto i sanitari del 118, Forze dell'Ordine e Anas per ripristinare la viabilità ...