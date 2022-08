Call ‘Idea generation’: verso primo Hub Agrifood in Campania (Di venerdì 12 agosto 2022) Candidature aperte fino alle ore 12:00 del 10 settembre 2022 ‘Idea generation’ è la prima delle due Call del progetto “Interventi per il rafforzamento dell’offerta regionale di Innovazione verso le imprese del settore Agrifood“ di Confagricoltura Campania, capofila dell’ATS con partner l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Theorema Srl, cofinanziato dalla Regione Campania a valere sul POR FSE 2014-2020, con scadenza alle ore 12:00 del 10 settembre. Un programma studiato ad hoc per rispondere alle esigenze di innovazione delle singole aziende del comparto agroalimentare campano, evidenziate dopo una serie di incontri di animazione imprenditoriale sul territorio, e mettere in comunicazione il mondo della ricerca e dei soggetti per la creazione di impresa, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) Candidature aperte fino alle ore 12:00 del 10 settembre 2022è la prima delle duedel progetto “Interventi per il rafforzamento dell’offerta regionale di Innovazionele imprese del settore“ di Confagricoltura, capofila dell’ATS con partner l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Theorema Srl, cofinanziato dalla Regionea valere sul POR FSE 2014-2020, con scadenza alle ore 12:00 del 10 settembre. Un programma studiato ad hoc per rispondere alle esigenze di innovazione delle singole aziende del comparto agroalimentare campano, evidenziate dopo una serie di incontri di animazione imprenditoriale sul territorio, e mettere in comunicazione il mondo della ricerca e dei soggetti per la creazione di impresa, ...

