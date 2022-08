Calano i ricoveri per Covid nelle terapie intensive e nei reparti ordinari (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 3,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute all'11 agosto) rispetto al 3,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 4 agosto). Lo rileva il report Covid-19 con i dati del monitoraggio della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. Anche il tasso di occupazione nei rieparti ordinari è in diminuzione a livello nazionale e si attesta al 13,0%, secondo la rilevazione giornaliera dell'11agosto. Una settimana fa era al 15,2%. Migliora quindi anche il quadro epidemiologico delle regioni italiane. Secondo i dati del report sul Covid 19 raccolti dalla cabina di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, due sono le regioni a rischio moderato, mentre le altre 21 presentano un rischio basso. ... Leggi su agi (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo al 3,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute all'11 agosto) rispetto al 3,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 4 agosto). Lo rileva il report-19 con i dati del monitoraggio della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. Anche il tasso di occupazione nei riepartiè in diminuzione a livello nazionale e si attesta al 13,0%, secondo la rilevazione giornaliera dell'11agosto. Una settimana fa era al 15,2%. Migliora quindi anche il quadro epidemiologico delle regioni italiane. Secondo i dati del report sul19 raccolti dalla cabina di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, due sono le regioni a rischio moderato, mentre le altre 21 presentano un rischio basso. ...

