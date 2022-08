Attenzione alle pensioni: chi rischia il pesantissimo taglio dall'1 settembre (Di venerdì 12 agosto 2022) Fate molta Attenzione alle pensioni di settembre. I pensionati infatti dovranno controllare bene il cedolino e di fatto verificare le eventuali trattenute. Ma c'è qualcosa di più importante sui cui mettere gli occhi: i dati reddituali relativi al 2019. Di fatto l'istituto di previdenza sociale con una circolare ha messo in guardia i pensionati per eventuali prelievi e penalizzazioni sull'assegno. Chi infatti ha dimenticato di fornire i dati reddituali rischia un'amara sorpresa. Ma per comprendere bene quali sono i possibili rischi basta leggere per bene la comunicazione diramata dall'Inps: "Sulle pensioni che siano, in tutto o in parte, collegate al reddito (ad esempio, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Fate moltadi. I pensionati infatti dovranno controllare bene il cedolino e di fatto verificare le eventuali trattenute. Ma c'è qualcosa di più importante sui cui mettere gli occhi: i dati reddituali relativi al 2019. Di fatto l'istituto di previdenza sociale con una circolare ha messo in guardia i pensionati per eventuali prelievi e penalizzazioni sull'assegno. Chi infatti ha dimenticato di fornire i dati redditualiun'amara sorpresa. Ma per comprendere bene quali sono i possibili rischi basta leggere per bene la comunicazione diramata'Inps: "Sulleche siano, in tutto o in parte, collegate al reddito (ad esempio, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui ...

