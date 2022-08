Anna Heche non sopravviverà. I suoi organi saranno donati. L’attrice in coma dopo un’incidente d’auto (Di venerdì 12 agosto 2022) L’attrice di 53 anni si era schiantata con la sua auto la scorsa settimana contro una casa a L.A., è in coma con una ”grave lesione anossica’ Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Anne Heche ”non sopravviverà”. E’ quanto comunicato ieri a ‘Usa Today’ dall’addetto stampa delL’attrice che si trova in ospedale con una una ‘grave lesione cerebrale anossica’. L’attrice si era schiantata con la sua auto la scorsa settimana contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, causando un enorme danno strutturale all’abitazione. La Heche era stata tirata fuori dalla sua Moni Cooper ormai in fiamme. La 53enne resta in coma in condizioni critiche: “È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022)di 53 anni si era schiantata con la sua auto la scorsa settimana contro una casa a L.A., è incon una ”grave lesione anossica’ Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Anne”non”. E’ quanto comunicato ieri a ‘Usa Today’ dall’addetto stampa delche si trova in ospedale con una una ‘grave lesione cerebrale anossica’.si era schiantata con la sua auto la scorsa settimana contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, causando un enorme danno strutturale all’abitazione. Laera stata tirata fuori dalla sua Moni Cooper ormai in fiamme. La 53enne resta inin condizioni critiche: “È stata a lungo una sua scelta di donare ie viene tenuta in ...

