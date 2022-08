Vaiolo scimmie, Oms: “27.814 casi nel mondo e 6.217 in 7 giorni” (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Dal primo gennaio al 7 agosto, a livello globale sono 27.814 i casi confermati di Vaiolo delle scimmie e 11 i decessi segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità da 89 Paesi/territori/aree in tutte e sei le regioni Oms. E’ quanto riporta l’aggiornamento dell’agenzia ginevrina, che nell’ultima settimana monitorata (1-7 agosto) conta 6.217 nuovi contagi, in aumento del 19% rispetto alla precedente (25-31 luglio, 5.213 casi). Numeri che l’Oms invita tuttavia a considerare con cautela, rilevando una sottostima delle infezioni reali. I 10 Paesi che hanno riportato più casi complessivi, pari all’89% del totale mondiale, sono Usa (7.510), Spagna (4.577), Germania (2.887), Regno Unito (2.759), Francia (2.239), Brasile (1.721), Paesi Bassi (959), Canada (957), Portogallo (710) e Italia, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Dal primo gennaio al 7 agosto, a livello globale sono 27.814 iconfermati didellee 11 i decessi segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità da 89 Paesi/territori/aree in tutte e sei le regioni Oms. E’ quanto riporta l’aggiornamento dell’agenzia ginevrina, che nell’ultima settimana monitorata (1-7 agosto) conta 6.217 nuovi contagi, in aumento del 19% rispetto alla precedente (25-31 luglio, 5.213). Numeri che l’Oms invita tuttavia a considerare con cautela, rilevando una sottostima delle infezioni reali. I 10 Paesi che hanno riportato piùcomplessivi, pari all’89% del totale mondiale, sono Usa (7.510), Spagna (4.577), Germania (2.887), Regno Unito (2.759), Francia (2.239), Brasile (1.721), Paesi Bassi (959), Canada (957), Portogallo (710) e Italia, ...

