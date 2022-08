Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Fi contro terzo polo | “Arriverà quarto | è voto inutile”

(Di giovedì 11 agosto 2022) “Ilè destinato ad arrivare, è unquello al“. Lo dice il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani parlando con i cronisti fuori Montecitorio. “Non avrà alcuna possibilità di incidere sull’Italia di domani, sono voti sprecati, si salverà qualcuno in parlamento – aggiunge – ma non mi pare che ci siano spazi al centro. Il centro siamo noi, il centro non può essere un’aggregazione elettorale tra forze che si detestano, che si sono litigate fino all’altro giorno, mi pare molto difficile che possano rappresentare un’alternativa, è unsprecato”. “Ildopo centrodestra, sinistra e Movimento 5 stelle – insiste Tajani – Per fare cosa? Non si ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - MoltoBenone : RT @SkyTG24: #Governo, verso elezioni. #Renzi-#Calenda: c'è accordo. Di Maio: leader Azione? Un bullo LIVE - SkyTG24 : #Governo, verso elezioni. #Renzi-#Calenda: c'è accordo. Di Maio: leader Azione? Un bullo LIVE -

(COVID: LEIN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) Cosa dice il nuovo studio australiano vedi anche Tutti i video sulla ...Elezioni politiche 2022 - Oggi il inizia ad avere un'ossatura visibile. In tarda mattinata ci sarà l'incontro decisivo tra e . I due hanno siglato , Italia Viva e Azione. Renzi punta a drenare voti ...È vero che siamo un club che ha soldi, perchè senza soldi non puoi fare acquisti. Con molta umiltà peró dobbiamo dire che in A siamo gli ultimi dei club con i soldi. Un difensore potevo prenderlo Ne ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...