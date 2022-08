(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – La Rai e Sky hanno siglato unpluriennale grazie al quale dal’appsarà disponibilesulla piattaforma Sky Q. Gli abbonati Sky con Sky Q – via satellite o via internet – potranno accedere adirettamente dalla sezione App o richiamarla attraverso il controllo vocale tramite il comando “Apri”. Potrannoaccedere direttamente dalla home page di Sky Q ad una selezione dei contenuti disponibili su. Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, commenta: “Con l’Sky arricchisce ulteriormente il numero di app accessibili attraverso Sky Q, la quale si conferma il punto di riferimento per chi vuole trovare, in un unico posto, tutti i contenuti Sky e quelli ...

telodogratis : Tv, accordo Rai-Sky: Raiplay da oggi anche su SkyQ - theworldnews74 : Accordo Rai Sky: da oggi l'app RaiPlay disponibile su Sky Q - Giadahsospesap1 : RT @darkap89: Accordo pluriennale tra Rai e Sky per l'arrivo dell'app RaiPlay sui decoder Sky Q. In questo modo tutti i contenuti saranno f… - iconanews : Accordo pluriennale tra Rai e Sky, Raiplay su Sky Q - StraNotizie : Tv, accordo Rai-Sky: Raiplay da oggi anche su SkyQ -

Lae Sky hanno siglato unpluriennale grazie al quale da oggi l'app RaiPlay sarà disponibile anche sulla piattaforma Sky Q. Gli abbonati Sky con Sky Q - via satellite o via internet - ...È stato definito, apprende l'Adnkronos, l'tra Matteo Renzi e Carlo Calenda per dare vita al ... Ore 10.30 Caso Anzaldo Tg1, Agcom richiama la- Dopo l'esposto della Lega l'Agcom ha inviato ...Quanto valgono Iv e Azione nei sondaggi. Da definire gli ultimi dettagli, i mal di pancia dei renziani sul logo ...RaiPlay ha fatto il suo debutto oggi, 11 agosto 2022, sul set top-box Sky Q di Sky, in modo gratuito per tutti gli abbonati satellitari e via internet.