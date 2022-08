Timothée Chalamet cannibale nel film di Luca Guadagnino in concorso a Venezia: ecco il primo trailer (Di giovedì 11 agosto 2022) Timothée Chalamet: siete pronti a vederlo nei panni di un cannibale nel nuovo film di Luca Guadagnino? L’attore 26enne, uno dei giovani più promettenti delle nuova generazione, ha svelato sui social il primo teaser trailer di Bones and All. Il film, in concorso alla prossima Mostra del cinema di Venezia, è tra i favoriti per il Leone d’oro e segna il ritorno di Chalamet sotto la direzione del regista italiano che lo lanciò nel 2017 con Chiamami col tuo nome regalandogli una nomination agli Oscar (e anche ai Golden Globe, al Premio BAFTA, allo Screen Actors Guild Award) come migliore attore a soli 22 anni. Leggi su amica (Di giovedì 11 agosto 2022): siete pronti a vederlo nei panni di unnel nuovodi? L’attore 26enne, uno dei giovani più promettenti delle nuova generazione, ha svelato sui social ilteaserdi Bones and All. Il, inalla prossima Mostra del cinema di, è tra i favoriti per il Leone d’oro e segna il ritorno disotto la direzione del regista italiano che lo lanciò nel 2017 con Chiamami col tuo nome regalandogli una nomination agli Oscar (e anche ai Golden Globe, al Premio BAFTA, allo Screen Actors Guild Award) come migliore attore a soli 22 anni.

