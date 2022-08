The Flash, reshoot nel mezzo dei problemi legali per Ezra Miller? (Di giovedì 11 agosto 2022) Sembra che le controversie legali di Ezra Miller non abbiano fermato la star dal prendere parte alle riprese aggiuntive di The Flash. Delle riprese aggiuntive per il film The Flash avrebbero visto anche la partecipazione di Ezra Miller nonostante le ripetute beghe legali dell'attore interprete di Barry Allen. L'attore, solo pochi giorni fa, è stato ad esempio accusato di furto con scasso e dovrà, tra poche settimane, presentarsi in tribunale per affrontare le accuse. Stando a quanto segnalato dall'Hollywood Reporter, si sono di recente conclusi i reshoot del cinecomic DC diretto da Andy Muschietti, e a questi avrebbe partecipato anche la star del film, Ezra Miller, nonostante sia recentemente stato di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 agosto 2022) Sembra che le controversiedinon abbiano fermato la star dal prendere parte alle riprese aggiuntive di The. Delle riprese aggiuntive per il film Theavrebbero visto anche la partecipazione dinonostante le ripetute beghedell'attore interprete di Barry Allen. L'attore, solo pochi giorni fa, è stato ad esempio accusato di furto con scasso e dovrà, tra poche settimane, presentarsi in tribunale per affrontare le accuse. Stando a quanto segnalato dall'Hollywood Reporter, si sono di recente conclusi idel cinecomic DC diretto da Andy Muschietti, e a questi avrebbe partecipato anche la star del film,, nonostante sia recentemente stato di ...

