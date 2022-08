Tempesta d'amore anticipazioni tedesche, Robert testimone di nozze di Michael (Di giovedì 11 agosto 2022) Sofferenze di cuore, insegnamenti fuori dal comune, corteggiamenti serrati, rivalità e tanto altro ancora condiranno le nuove puntate di Tempesta d'amore, che andranno in onda in Germania il 16 settembre. La coppia Josie e Leon sarà a rischio crisi a causa della loro rivalità professionale. Il marito di Alexandra punzecchierà Christoph, spingendolo a voler riavere indietro la sua ex fidanzata. Gerry imparerà a parcheggiare la macchina grazie ad uno stravagante insegnamento di Hildegard. Michael chiederà a Robert di farli da testimone al suo matrimonio con Carolin: accetterà? anticipazioni Tempesta d'amore, l'offerta di Leon a Josie La situazione tra Josie e Leon si farà via via più competitiva e i due ragazzi avranno non poche difficoltà da ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 agosto 2022) Sofferenze di cuore, insegnamenti fuori dal comune, corteggiamenti serrati, rivalità e tanto altro ancora condiranno le nuove puntate did', che andranno in onda in Germania il 16 settembre. La coppia Josie e Leon sarà a rischio crisi a causa della loro rivalità professionale. Il marito di Alexandra punzecchierà Christoph, spingendolo a voler riavere indietro la sua ex fidanzata. Gerry imparerà a parcheggiare la macchina grazie ad uno stravagante insegnamento di Hildegard.chiederà adi farli daal suo matrimonio con Carolin: accetterà?d', l'offerta di Leon a Josie La situazione tra Josie e Leon si farà via via più competitiva e i due ragazzi avranno non poche difficoltà da ...

