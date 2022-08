Serie A, Lecce-Inter: dove vedere la gara in Tv e in streaming (Di giovedì 11 agosto 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo per sapere dove vedere Lecce-Inter Tv streaming. Il match è in programma sabato 13 agosto 2022 alle ore 20.45. I vicecampioni d’Italia debuttano nella Serie A 2022-2023 subito dopo i cugini del Milan e saranno impegnati in una trasferta che non dovrà comunque essere sottovalutata: Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 agosto 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo per sapereTv. Il match è in programma sabato 13 agosto 2022 alle ore 20.45. I vicecampioni d’Italia debuttano nellaA 2022-2023 subito dopo i cugini del Milan e saranno impegnati in una trasferta che non dovrà comunque essere sottovalutata: Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Lecce-Inter: dove vedere la gara in Tv e in streaming: Se hai cliccato su ques… - BetItaliaWeb : ??????Quote Serie A 2022-23: lotta salvezza ed esoneri allenatori, Cremonese e Lecce rischiano - BlogSisal : La LuLa è pronta all'esordio in Serie A ???????? Come andrà a finire #LecceInter? ?? Il pronostico ??… - SalentoSport : #LECCE – Di Francesco si presenta: “Qui con l’obiettivo di restare tre anni in #SerieA” - sportli26181512 : #Inter, #Brozovic ok per #Lecce: Buone notizie per #Inzaghi in vista dell'esordio di sabato sera in casa del #Lecce… -