Samsung Galaxy for the Planet: per un futuro sostenibile (Di giovedì 11 agosto 2022) I nuovi dispositivi Samsung sono il risultato tangibile dell'impegno dell'azienda per un futuro più sostenibile grazie a Galaxy for the Planet Samsung Electronics annuncia oggi nuovi progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati per il 2025 per il business MX (Mobile eXperience). Le iniziative principali includono lo sviluppo e l'inserimento di materiali riciclati nei prodotti, la progettazione di imballaggi più eco-consapevoli e l'intenzione di dare nuova vita a vecchi dispositivi Samsung Galaxy per ridurre i rifiuti elettronici. Da quando ha annunciato la vision Galaxy for the Planet all'Unpacked nell'Agosto 2021, Samsung ha lavorato senza sosta alla creazione di ...

