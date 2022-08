Quando la vittima diventa carnefice: la storia della serial killer suicida Milena Quaglini (Di giovedì 11 agosto 2022) Si chiamava Milena Quaglini. Aveva un viso gentile, occhi luminosi, modi garbati. Uccise tre uomini che, in modo diverso, le avevano fatto violenza. Un marito che la picchiava, le aveva rotto due denti e un timpano a pugni e schiaffi. Un ottantenne che, dopo averle prestato del denaro, pretendeva il pagamento che si può immaginare. E un compagno, già condannato per molestie, che aveva violentato lei e le sue figlie. Milena li uccise tutti e tre. Poi, nel carcere di Vigevano, pochi giorni prima del processo, si tolse la vita. Milena Quaglini è stata una serial killer italianaSulla sua storia, hanno scritto un libro. E ora quel libro, molto probabilmente, diventerà un film. Il libro, edito dalla giovane casa editrice “Mar dei Sargassi”, si chiama ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 11 agosto 2022) Si chiamava. Aveva un viso gentile, occhi luminosi, modi garbati. Uccise tre uomini che, in modo diverso, le avevano fatto violenza. Un marito che la picchiava, le aveva rotto due denti e un timpano a pugni e schiaffi. Un ottantenne che, dopo averle prestato del denaro, pretendeva il pagamento che si può immaginare. E un compagno, già condannato per molestie, che aveva violentato lei e le sue figlie.li uccise tutti e tre. Poi, nel carcere di Vigevano, pochi giorni prima del processo, si tolse la vita.è stata unaitalianaSulla sua, hanno scritto un libro. E ora quel libro, molto probabilmente, diventerà un film. Il libro, edito dalla giovane casa editrice “Mar dei Sargassi”, si chiama ...

