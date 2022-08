Prato | 31enne muore dopo dimissioni dall’ospedale | cinque indagati per omicidio colposo

(Di giovedì 11 agosto 2022) Quattro medici e un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano disono stati iscritti nel registro deglidalla procura nel fascicolo aperto perin seguito alla morte di Jonathan Gaddo Giusti,deceduto a casa sabato 6 agosto circa due giorniessere stato dimesso dal pronto soccorso. Il giovedì si era presentato in ospedale per un dolore al torace ma era stato dimesso. La procura diha nominato due consulenti per effettuare l’autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni. Ilsi era sentito male, accusando dei sintomi e il 4 agosto si era presentato al pronto soccorso.una serie di esami era stato dimesso – con la diagnosi di dolore toracico – perché i medici ...

