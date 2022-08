Nell’Agrigentino | 35enne muore colpito da un fulmine

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 11 agosto 2022) Un giovane di Casteltermini, in provincia di Agrigento, è mortoda unmentre si recava a controllare un gregge di pecore in un terreno nella zona di Pizzo Santa Croce. La vittima si chiamava Stefano Spoto. La tragedia si è verificata ieri ma è stata resa nota soltanto oggi.Spoto è stato ritrovato riverso sul terreno da un agricoltore di passaggio nella zona. Il sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. "Quanto accaduto ieri pomeriggio lascia tutta la comunità di Casteltermini attonita e ammutolita - dice -. Una tragica fatalità porta via un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore, un marito e un padre esemplare". Dire