Maria De Filippi: “Non potrò esaudire l’ultimio desiderio di Maurizio” (Di giovedì 11 agosto 2022) È una Maria De Filippi inedita quella che, nel corso di una lunga intervista, ha parlato dell’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo e delle paure che turbano la serenità delle sue giornate. Diretta e spontanea, ha rivelato al pubblico le note più intime della sua anima. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 11 agosto 2022) È unaDeinedita quella che, nel corso di una lunga intervista, ha parlato dell’ultimodiCostanzo e delle paure che turbano la serenità delle sue giornate. Diretta e spontanea, ha rivelato al pubblico le note più intime della sua anima. L'articolo proviene da DireDonna.

LucianoVerre : >>MAI MARIA DE FILIPPI AVEVA PARLATO COSI'<< 'HO GRANDE PAURA DELLA MORTE', NON HO MAI SUPERATO LA MORTE DI MIO P… - Cris60077876 : RT @PedrinaAle: Per me, al momento, di Amici esistono solo quelli di Maria De Filippi! Chiuso. #jeru - andlazz : RT @liviocolombo1: 'A volte immagino di non avere più nessun impegno. Nessuna scadenza. Fantastico di essere libera da ciò che io stessa ho… - oggisettimanale : RT @liviocolombo1: 'A volte immagino di non avere più nessun impegno. Nessuna scadenza. Fantastico di essere libera da ciò che io stessa ho… - liviocolombo1 : 'A volte immagino di non avere più nessun impegno. Nessuna scadenza. Fantastico di essere libera da ciò che io stes… -