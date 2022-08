Manchester City, Bernardo Silva non si sbilancia: “Qui sono felice, ma può succedere di tutto” (Di giovedì 11 agosto 2022) Uno dei calciatori più chiacchierati di questa sessione di calciomercato è sicuramente Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City. Il club britannico non ha mai dichiarato di volersene privare, ma allo stesso tempo non l’ha mai definito incedibile e, davanti ad una buona offerta, potrebbe lasciarlo partire. A fare chiarezza sul futuro ci ha pensato proprio il diretto interessato, che ha parlato ai microfoni di ESPN: “sono molto felice al Manchester City, ma non so cosa accadrà. Vedremo. Io e il club abbiamo un rapporto onesto, entrambi sappiamo cosa vogliamo. La società ci ripete che se non siamo felici possiamo andare via, ma solo portando la giusta cifra. Finché resterò qui rispetterò il club dando il massimo. A prescindere da come andranno ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Uno dei calciatori più chiacchierati di questa sessione di calciomercato è sicuramente, centrocampista del. Il club britannico non ha mai dichiarato di volersene privare, ma allo stesso tempo non l’ha mai definito incedibile e, davanti ad una buona offerta, potrebbe lasciarlo partire. A fare chiarezza sul futuro ci ha pensato proprio il diretto interessato, che ha parlato ai microfoni di ESPN: “moltoal, ma non so cosa accadrà. Vedremo. Io e il club abbiamo un rapporto onesto, entrambi sappiamo cosa vogliamo. La società ci ripete che se non siamo felici possiamo andare via, ma solo portando la giusta cifra. Finché resterò qui rispetterò il club dando il massimo. A prescindere da come andranno ...

