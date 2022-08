Io sono Groot esplora tutti i rami dell'albero Marvel (e noi siamo andati alle sue radici) (Di giovedì 11 agosto 2022) Guardando I Am Groot, la nuova serie di cortometraggi animati che i Marvel Studios hanno presentato su Disney+ venerdì 10 agosto, è facile perdere la prospettiva e considerare l'amabile (anche se un po' indisciplinato) Baby Groot come uno di quei personaggi che sono sempre stati lì per noi, mentre in realtà è uno di quella strana razza di eroi Marvel il cui arco narrativo ha finito per completare un'orbita di 180 gradi nell'arco di diversi decenni. Prima di rinascere come bambino danzante, prima di unirsi ai Guardiani della Galassia, Groot era conosciuto dai fan più anziani come un cattivo. Un'aberrazione. Un mostro. Storia (vera) di Groot Il suo debutto avviene in Tales to Astonish #13 (novembre 1960), un'antologia di fumetti brevi pensata ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Guardando I Am, la nuova serie di cortometraggi animati che iStudios hanno presentato su Disney+ venerdì 10 agosto, è facile perdere la prospettiva e considerare l'amabile (anche se un po' indisciplinato) Babycome uno di quei personaggi chesempre stati lì per noi, mentre in realtà è uno di quella strana razza di eroiil cui arco narrativo ha finito per completare un'orbita di 180 gradi nell'arco di diversi decenni. Prima di rinascere come bambino danzante, prima di unirsi ai Guardiania Galassia,era conosciuto dai fan più anziani come un cattivo. Un'aberrazione. Un mostro. Storia (vera) diIl suo debutto avviene in Tales to Astonish #13 (novembre 1960), un'antologia di fumetti brevi pensata ...

