Giorgi, che spreco! Brucia un match point e si ferma agli ottavi contro Pegula (Di giovedì 11 agosto 2022) Niente da fare per Camila Giorgi. La campionessa in carica del Wta 1000 canadese si ferma agli ottavi contro Jessica Pegula per 3 - 6 6 - 0 7 - 5 e non senza rimpianti. È l'ennesima sconfitta dopo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 agosto 2022) Niente da fare per Camila. La campionessa in carica del Wta 1000 canadese siJessicaper 3 - 6 6 - 0 7 - 5 e non senza rimpianti. È l'ennesima sconfitta dopo ...

Eurosport_IT : CAMILA NON SI FERMA! ?????? Vola agli ottavi di Toronto la campionessa in carica, che in due set elimina la belga Mer… - Angelo52462885 : @SuperTennisTv La Giorgi che ha fatto? Ah già, ha perso, sennò avresti twittato subito... - fabiotemi : @CVinzi @SuperTennisTv @JLPegula Si ma poi tutto questo tifo accanito per una come la Giorgi che non vince praticamente mai ?? - PpVBMV : A parte perdere con Pegula, sua bestia nera, non capisco l’atteggiamento di Camila Giorgi che dopo un 1º set perfet… - flip2728 : @vgibertini @Ubitennis CADE L ASINO GIORGI. PERDE DA PEGULA CHE LA BATTE SEMPRE.DIMOSTRAZIONE CHE LA GIORGI VINCE… -